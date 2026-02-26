Celnicy i policjanci namierzyli kolejne nielegalne automaty do gier w Iławie. Pomógł pies

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zabezpieczyli w jednym z lokali na terenie Iławy trzy nielegalnie działające automaty do gier hazardowych. W działaniach uczestniczył pies służbowy wyszkolony do wykrywania narkotyków oraz środków pieniężnych.

- Jego udział pozwolił na skuteczne przeszukanie pomieszczeń oraz zabezpieczenie gotówki. W lokalu miała miejsce też awantura pomiędzy przebywającymi tam osobami. Funkcjonariusze Policji zatrzymali mężczyznę, który usłyszał zarzut rozboju. Zatrzymany przez policję mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące - mówi Marta Rosiak oficer prasowy z Izby Administracji Skarbowej z Olsztyna.

Nielegalne automaty do gier w Iławie. Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej z Olsztyna