Bursztynowa Komnata w Mamerkach została udoskonalona. Zachwyci was jeszcze bardziej

Bunkry w Mamerkach są jedną z kilku lokalizacji wskazywanych jako możliwe miejsce ukrycia oryginalnej Bursztynowej Komnaty. Z relacji mieszkańców wiadomo, że Erich Koch, były gauleiter Prus Wschodnich, był przewożony z więzienia w Barczewie do Mamerek, gdzie wskazał miejsce ukrycia skarbu.

Poszukiwania, które prowadzono w Mamerkach od 2016-2017 zelektryzowały całą Polskę. Temat podjęły także media zagraniczne, przez co o Mamerkach mówiono w Stanach Zjednoczonych oraz pisano w prasie europejskiej.

Polskie media przeprowadzały transmisje na żywo z poszukiwań Bursztynowej Komnaty. Przedstawiciele muzeum szacują, że z informacjami o prowadzonej akcji zapoznało się 15 milionów Polaków i kolejne rzesze odbiorców za granicą. Mamerki stały się sławne.

Mamerki, to osada leśna w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Węgorzewo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

Czym jest Bursztynowa Komnata?

Bursztynowa Komnata to sala o wymiarach około 10 m x 10 m, która powstała na początku XVIII w. z inicjatywy króla Prus, Fryderyka I Hohenzollerna. Miała ona zdobić jego gabinet w podberlińskim pałacu w Charlottenburgu. Za twórcę idei artystycznej bursztynowej komnaty uważany jest gdańszczanin, architekt Andrzej Schluster.

W 1716 roku arcydziełem zachwycił się car Rosji Piotr I Wielki. W efekcie Fryderyk Wilhelm I (syna Fryderyka I) przekazał Bursztynową Komnatę carowi, a ten niezwykły prezent, jako dowód przyjaźni i potwierdzenie zawartego sojuszu, trafił do Petersburga. Bursztynowa Komnata była wystawiona w Pałacu Letnim, następnie Zimowym, aż w końcu z polecenia carowej Elżbiety trafiła w 1755 roku do Carskiego Sioła. Tam została rozbudowana i wzbogacona.

W 1941 r. pałac został zrabowany przez Niemców. Bursztynowa Komnata trafiła do zamku w Królewcu. 9 kwietnia 1945 r. Armia Czerwona zdobyła królewiecką twierdzę, jednak skarbu nigdy nie odnaleziono.

W Mamerkach jeszcze przed Majówką

Niestety, choć polscy saperzy wysadzali fundament bunkra nr 31 w Mamerkach, aby dostać się do wskazanej przez Kocha skrytki, poszukiwania okazały się bezskuteczne. Skarbu wciąż jeszcze nie udało się odnaleźć. Wśród innych wskazywanych miejsc wymieniano m.in. Góry Sowie oraz podziemia zamku w Książu. Tam jednak również nie znaleziono komnaty, której wartość, według dzisiejszych cen jest szacowana na ok. 0,5 mld dolarów amerykańskich.

Oryginalna komnata wciąż więc pozostaje ukryta i zapewne długo jeszcze będzie rozpalała wyobraźnię historyków. Dopóki jednak nie uda się jej odnaleźć, pozostaje nam cieszyć się repliką, która jeszcze przed tegoroczną Majówką zostanie udostępniona zwiedzającym. Warto wybrać się do Mamerek, by zobaczyć tę niezwykłą salę na własne oczy.