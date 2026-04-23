To oni wiedzą najwięcej o Iławie! Puchar powędrował do uczniów czwórki

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-04-23 12:13

Najwięcej o Iławie wiedzą uczniowie szkoły nr 4 i to oni wygrali międzyszkolny konkurs organizowany już po raz piąty. Zwycięski zespół szóstoklasistów liczył trzy osoby, a został przygotowany przez nauczycielkę historii Kamilę Kozłowską.

5 Konkurs Wiedzy
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Iławie - już 5 edycja
Już po raz piąty w murach Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Iławie. - Świetnie jest widzieć tę grę zespołową, jak razem gracie do jednej, historycznej bramki - mówił gospodarz tego miejsca, dyrektor szkoły Paweł Leszek, otwierając konkurs. Wiceburmistrzyni Iławy Dorota Kamińska gratulowała także nauczycielom historii, którzy przygotowywali uczniów do konkursu. - Życzę, by przez całe życie towarzyszyła wam miłość do małej ojczyzny - zwróciła się do uczestników. 

Pomysłodawcy i prowadzący konkursu to Katarzyna Górska oraz Piotr Bryl. 

Jurorami byli regionaliści: Tomasz Skrzypiec, Dariusz Paczkowski i Michał Młotek.

Konkurs składał się z sześciu rund. Zwycięski zespół uczniów szóstych klas Szkoły Podstawowej nr 4 liczył trzy osoby: Michalina Jaworska, Rozalia Wojciechowska i Tomasz Bakirzyński.

