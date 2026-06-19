Broken Ball - święto koszykówki po raz 19

Od 19 do 21 czerwca każdy znajdzie tu coś dla siebie. Na uczestników czeka dwudniowa strefa gastro i relaksu, BB Run by Parkrun Mały Jeziorak, BROKEN JOGA piątek z Shanti Joga Studio, w niedzielę BROKEN JOGA by KasiA Grabkowska, Broken Fit Maraton oraz szereg atrakcji towarzyszących, promujących aktywny styl życia.

Nie zabraknie również emocji dla miłośników sportów ekstremalnych. Od piątku do niedzieli skatepark opanują zawodnicy rywalizujący na deskorolkach, BMX-ach i hulajnogach w ramach Xtremalnego Broken Balla.

Sercem wydarzenia niezmiennie pozostaje koszykówka. Przez dwa dni na parkiecie hali sportowej rywalizować będą drużyny seniorów w formule 5x5, a w sobotę do walki staną młodzi zawodnicy podczas turnieju 3x3 Junior. To właśnie tutaj zobaczymy najwięcej sportowych emocji, walkę o każdy punkt i prawdziwą pasję do gry.

Broken Ball to także muzyka i dobra zabawa w Iławie nad Jeziorakiem. W piątek zapraszamy na BB Before Party w Malinowym Rynku oraz BB Koncert w Biesiadach Leśna, gdzie na scenie wystąpi donGURALesko. W sobotę tradycyjnie spotykamy się podczas BB Party w Leśnej.

W programie znalazły się również dodatkowe aktywności, m.in. BB Graffiti by Wilczek, Tattoo by Anna Pijanowska, turniej NBA 2K26 oraz BB Kids by SiEMKA Animacje. Na miejscu będzie można odwiedzić także BB Store oraz strefę oficjalnych gadżetów Broken Balla.

Broken Ball to nie tylko sport, muzyka i dobra energia. To także zdrowie i pomoc innym. Podczas wydarzenia będzie można zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS. Czasem jeden mały gest może zmienić czyjeś życie, dlatego zachęcamy, by przy okazji sportowych emocji zrobić coś naprawdę ważnego.

Przed nami trzy dni sportu, muzyki, spotkań i pozytywnej energii. Jeśli chcecie być na bieżąco, śledźcie nasze media społecznościowe, gdzie publikujemy ostatnie informacje i szczegóły programu.

Broken Ball odbywa się pod patronatem: • Prezesa Polskiego Związku Koszykówki – Grzegorza Bachańskiego, • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Marcina Kuchcińskiego,• Starosty Iławskiego – Bartosza Bielawskiego (wydarzenie jest współfinansowane ze środków powiatu iławskiego) • Burmistrza Miasta Iławy – Dawida Kopaczewskiego.