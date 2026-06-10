Agata Barwińska uhonorowana tablicą w Alei Żeglarskiej

W Porcie Iława nastąpiło uroczyste odsłonięcie kolejnej tablicy pamiątkowej w Alei Żeglarskiej. W Alei upamiętniane i honorowane są osoby zasłużone dla żeglarstwa, turystyki wodnej i aktywnego wypoczynku nad Jeziorakiem.

Do grona wyróżnionych dołączyła właśnie Agata Barwińska – jedna z najlepszych żeglarek świata w olimpijskiej klasie ILCA 6 (dawniej Laser Radial, reprezentantka Polski na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, inspiracja dla młodych adeptów żeglarstwa.Do jej najważniejszych osiągnięć należą:

Srebrny medal Mistrzostw Świata (2025 i 2021)

Srebrny medal Mistrzostw Europy (2025)

Brązowy Medal Mistrzostw Europy(2020)

Złoty medal w klasie ILCA 6 podczas inauguracyjnego finału Sailing Grand Slam w holenderskim Almere (wrzesień 2025 rok).

Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski

Reprezentantka Polski na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu (2024)

POSŁUCHAJ, CO SIĘ DZIAŁO PODCZAS UROCZYSTEGO ODSŁANIANIA TABLICY

Agata Barwińska ma tablicę pamiatkową

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