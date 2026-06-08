Nadciąga 6. Festiwal Smaków w Biskupcu! Miód, Muzyka i Niezapomniane Emocje!

W tym roku wydarzenie upłynie pod niezwykle słodkim i zdrowym hasłem: „Miód cud natury!”. Na uczestników czeka dzień pełen kulinarnych odkryć, edukacji i doskonałej zabawy.

Słodki start i regionalne rarytasy

Festiwal rozpocznie się oficjalnie 27 czerwca o godzinie 16:00. Od pierwszych minut na uczestników czekać będzie prawdziwa uczta dla zmysłów, przygotowana z myślą o miłośnikach tradycji i dobrych smaków.

Sercem kulinarnym wydarzenia będą stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, które zaprezentują to, co w regionie najlepsze. Głównym bohaterem tej edycji jest miód, dlatego organizatorzy przygotowali wyjątkowe atrakcje:

Degustacje miodów rzemieślniczych wzbogaconych o liofilizowane owoce, tworzących zupełnie nowe, intrygujące kompozycje smakowe.

Możliwość skosztowania wyjątkowego deseru o nazwie „Marzenie Bartnika”.

Dla miłośników pożywnych i wytrawnych dań serwowana będzie tradycyjna grochówka, która idealnie dopełni festiwalowe menu.

Edukacja przez smak, czyli pokazy i konkursy

Tegoroczne hasło „Miód cud natury!” to nie tylko puste słowa – to zaproszenie do poznania niezwykłych właściwości tego płynnego złota. Organizatorzy postawili na interaktywną edukację i zmysłowe pokazy. W programie przewidziano:

Pokaz kulinarny: Tworzenie zdrowych, domowych słodyczy słodzonych wyłącznie naturalnym miodem.

Warsztaty eksperckie: Prezentacja dotycząca jakości miodów – jak rozpoznać prawdziwy, pełnowartościowy produkt.

Prelekcja: Fascynująca opowieść o innowacyjnej metodzie łączenia miodu z liofilizowanymi owocami oraz o walorach zdrowotnych takich kompozycji.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich: Zmagania o tytuł najlepszego bezalkoholowego napoju na bazie miodu. Co najważniejsze, zmaganiom towarzyszyć będzie darmowa degustacja konkursowych trunków!

Muzyczna uczta i gwiazdy na scenie

Festiwal Smaków to nie tylko doznania podniebienia, ale i uczta dla ucha. Na biskupieckiej scenie wystąpi plejada fantastycznych artystów, którzy zadbają o doskonały nastrój przez całe popołudnie i wieczór.

Dla zgromadzonej publiczności zagrają:

Porreggaelowani – wnoszący pozytywne, bujające wibracje.

– wnoszący pozytywne, bujające wibracje. CI-HO – zespół gwarantujący mocną dawkę dobrej energii.

– zespół gwarantujący mocną dawkę dobrej energii. Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa – legendy polskiej sceny bluesowej, które z pewnością porwą publiczność do tańca swoimi największymi hitami.

– legendy polskiej sceny bluesowej, które z pewnością porwą publiczność do tańca swoimi największymi hitami. Punktem kulminacyjnym muzycznej części festiwalu będzie występ Gwiazdy Wieczoru – zespołu Blue Café. Ich charyzma, niepowtarzalny wokal i największe przeboje zagwarantują niezapomniane show.

Atrakcje dla każdego i taneczna noc

Organizatorzy zadbali o to, by nikt nie narzekał na nudę, niezależnie od wieku. Na terenie amfiteatru znajdzie się bogato wyposażona strefa zabaw dla dzieci, liczne konkursy z nagrodami, stoiska handlowe z lokalnym rękodziełem oraz strefy małej gastronomii.

Gdy opadną emocje po koncertach, nie będzie to koniec atrakcji. O godzinie 22:30 rozpocznie się wielka zabawa taneczna pod chmurką. Za konsoletą stanie DJ Sobota z EXPERT DJs Team, który zaserwuje najlepsze taneczne hity i poprowadzi imprezę do późnych godzin nocnych.

6. Festiwal Smaków „Miód cud natury!”

27 czerwca 2026 r. (sobota), Amfiteatr w Biskupcu. Start imprezy godzina 16:00, zabawa taneczna od 22:30Wstęp Bezpłatny

To doskonała okazja, aby spędzić letni dzień w otoczeniu wspaniałych ludzi, wyśmienitego jedzenia i muzyki na najwyższym poziomie. Zapraszamy do Biskupca!