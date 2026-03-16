Zorganizowana grupa przestępcza "załatwiała" cudzoziemcom pracę. Działała również w Iławie.

Ta sprawa swój początek miała na przełomie 2025 i 2026 roku. Wtedy policjanci ustalili, że może dochodzić do nieprawidłowości w jednej z firm, na terenie powiatu iławskiego, pośredniczącej w zatrudnianiu cudzoziemców w lokalnych przedsiębiorstwach. 6 osób założyło nielegalny biznes, który miał na celu legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Ich proceder przestępczy polegał m.in. na wprowadzaniu do obrotu fałszywych zaświadczeń o podjęciu studiów w szkołach wyższych w Gdańsku oraz w Warszawie.

Policjanci zatrzymali 6 osób zamieszanych w nielegalny biznes, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiania dokumentów oraz ułatwiania cudzoziemcom nielegalnego pobytu na terenie naszego kraju. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Natomiast funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolą objęli prawie 200 cudzoziemców. Byli to obywatele Kolumbii, Wenezueli, Gwatemali, Peru, Zimbabwe, Kuby, Mołdawii i Ukrainy. Skontrolowali również pracodawców, którzy zatrudniali cudzoziemców. Okazało się, że 105 pracowników zza granicy zatrudnionych było bez zezwolenia na pracę.

W zaplanowanych z wyprzedzeniem działaniach brali udział funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Iławie, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, komend powiatowych w Ostródzie, Działdowie, Nidzicy i Nowym Mieście Lubawskim, których wsparły duże siły funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W działaniach brali udział także funkcjonariusze z Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji.

Tego dnia funkcjonariusze działali na obszarze trzech województw. Weszli do kilkunastu lokali mieszkalnych, w tym na Warmii i Mazurach skontrolowali 15 zakładów pracy oraz 16 miejsc zakwaterowania cudzoziemców. Zatrzymanych zostało 6 podejrzanych w wieku od 21 do 49 lat. Jedna z kobiet zatrzymana została w województwie śląskim.

W trakcie prowadzonych przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, laptopy, telefony, nośniki danych. Zabezpieczona została również gotówka w różnej walucie o wartości około 150 tys. zł.

Fałszywe zaświadczenia o podjęciu studiów przez cudzoziemców, pozwalały pracodawcom na obejście przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Przedsiębiorcom, za powierzanie i kierowanie do pracy cudzoziemców bez odpowiednich dokumentów grozi kara grzywny nawet do 50 tys. zł.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wobec 105 cudzoziemców wszczęli postępowania administracyjne zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju. Natomiast 3 obywateli Kolumbii nie posiadało dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce, więc otrzymali 11 marca decyzje nakazujące opuszczenie naszego kraju.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Iławie Sąd Rejonowy w Iławie wobec 4 podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast 2 osoby zostały objęte policyjnym dozorem.

Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.