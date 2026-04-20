Żeglarska reprezentacja Iławy zaczyna walkę na kolejnych międzynarodowych regatach

Od prawie 60 lat ostatnie tygodnie kwietnia zarezerwowane są w kalendarzu żeglarstwa olimpijskiego właśnie dla regat u wybrzeży Hyères.

To drugie – pod względem liczby rozegranych edycji – zawody będące częścią cyklu Sailing Grand Slam. Dłuższą historię ma jedynie Kieler Woche, które w tym roku, między 20 a 28 czerwca, będzie obchodzić swoją 145. edycję.

Na linii startu tegorocznej edycji Semaine Olympique Française stanie 23 reprezentantów Polski, w tym wielu zawodników Kadry Narodowej PZŻ.

W klasie 470 zadebiutuje nowa załoga Agnieszki Skrzypulec-Szoty i Mikołaja Bazylego (YKP Szczecin / Klub Sportów Wodnych Baltic).

W klasach 49er i 49erFX zobaczymy cztery załogi reprezentujące Kadrę Narodową Juniorów PZŻ.

Wśród zawodników 49er będą to August Sobczak i Fabian Kocięda (Chojnicki Klub Żeglarski / KS AZS AWFiS Gdańsk) oraz Igor Kawałko i Wiktor Mielnik (Olsztyński Klub Żeglarski), a w 49erFX: Ewa Lewandowska i Anna Zwara (KS AZS AWFiS Gdańsk / MKŻ Arka Gdynia) oraz Klara Sobczak i Magdalena Skórnóg (Chojnicki Klub Żeglarski / Nauticus Yacht Klub Olsztyn).

Klasę Formula Kite reprezentować będą: Jan Marciniak (AQUA Włocławek), Jan Koszowski (Sopocki Klub Żeglarski), Piotr Szymiec (AZS Poznań), Izabela Satrjan (UKŻ Wiking Toruń) oraz Julia Damasiewicz (AZS Poznań).

Liczną polską reprezentację zobaczymy także w klasach ILCA 6 i ILCA 7

W klasie ILCA 6 wystartują: Agata Barwińska (SSW MOS Iława), Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń), Lilly May Niezabitowska (UKS Kotwica Tarnobrzeg) oraz Hanna Rogowska (Chojnicki Klub Żeglarski). W klasie ILCA 7 zobaczymy natomiast Filipa Olszewskiego (AZS UW), Piotra Malinowskiego (SSW MOS Iława), Tadeusza Kubiaka (SEJK Pogoń Szczecin) oraz Huberta Roszyka (ŻLKS Poznań).

– Nie mogę doczekać się rywalizacji w Hyères. Cieszę się, że mogę stanąć na linii startu tak szybko po regatach Trofeo Princesa Sofia i dalej pracować nad elementami, które nie do końca mi wówczas wyszły – mówi Ambasadorka PGE Sailing Team Poland i zawodniczka klasy ILCA 6, Wiktoria Gołębiowska. – Warunki w Hyères są bardzo wymagające. Często występuje tam mistral, który osiąga nawet 30 węzłów. Ze względu na to, że wieje od brzegu, jest też bardzo zmienny i zmusza do szybkiego podejmowania decyzji. Nie są to moje ulubione warunki, ale liczę, że pomogą mi pracować nad słabszymi stronami – dodaje.

Żeglarka Wiktoria Gołębiowska przed regatami w Hyères

Zgoła inną opinię o akwenie ma Agata Barwińska, wicemistrzyni świata i Europy w klasie ILCA 6.

– Zatoka Hyères to akwen, na którym bardzo lubię pływać. W 2022 roku wygrałam tam mistrzostwa Europy, dlatego jest to jedno z moich ulubionych miejsc do ścigania. Cieszę się i jestem podekscytowana, że mogę tu ponownie wystartować – mówi Ambasadorka PGE Sailing Team Poland. – Mam duże ambicje na ten sezon. Moim głównym celem jest przygotowanie się do mistrzostw świata World Sailing, które odbędą się w styczniu 2027 roku. Wcześniej skupiam się jednak na mistrzostwach Europy, które odbędą się w maju w Chorwacji oraz mistrzostwach świata zaplanowanych na wrzesień w Irlandii. Chciałabym w tym roku w końcu przywieźć złoto z mistrzostw świata, a nie srebro – podsumowuje Agata.

Żeglarka Agata Barwińska przed regatami w Hyères

Mistrzostwa świata World Sailing dla klas jednoosobowych odbędą się w dniach 15–23 stycznia 2027 roku w brazylijskiej Fortalezie.

Część poświęcona klasom dwuosobowym zostanie rozegrana w Gdyni między 22 lipca a 1 sierpnia tego samego roku. Będą one pierwszym etapem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Los Angeles 2028. Program mistrzostw w Gdyni obejmie również rywalizację w klasie WingFoil oraz konkurencje dla żeglarzy z niepełnosprawnościami.

Hyères również ma swoją historię związaną z kwalifikacjami olimpijskimi. W kwietniu 2024 roku, w ramach 55. edycji regat Semaine Olympique Française, odbyły się tzw. Last Chance Regatta – ostatni etap kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Regaty okazały się kluczowe dla zawodnika klasy ILCA 7 Michała Krasodomoskiego (KS AZS AWFiS Gdańsk), który właśnie dzięki nim uzyskał miejsce w olimpijskiej stawce. Polak zajął wówczas 4. miejsce, jednak dzięki rezygnacji ze startu Szwedzkiej Federacji Żeglarskiej awansował do najlepszej trójki, która otrzymała kwalifikacje olimpijskie.

Podczas tegorocznej edycji Semaine Olympique Française nie zobaczymy niestety reprezentantów klasy iQFOiL ani zawodników Kadry Narodowej Seniorów w klasach 49er i 49erFX. Żeglarze równolegle będą brać udział w zgrupowaniach na akwenach, na których już w maju wystartują w regatach mistrzowskich.

Między 12 a 17 maja we francuskim Quiberon odbędą się mistrzostwa świata w klasach 49er, 49erFX i Nacra17, a w dniach 16–23 maja u wybrzeży portugalskiego Portimão o tytuł mistrzów Europy powalczą zawodnicy klasy iQFOiL.