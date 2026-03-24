Z gazet zrobiły piękne prace. Wernisaż przedszkolaków odbył się w Galerii Twórców Sart
Dzieci z przedszkoli publicznych z całej Iławy wzięły udział w konkursie plastycznym. Wyjątkowe jest to, że wernisaż wystawy pokonkursowej odbył się w prawdziwej galerii sztuki, czyli w Galerii Twórców Sart.
Tu wszyscy wygrywają! Chodziło o wspólną pracę w gronie przedszkolaków i z rodzicami. Temat konkursu "Z gazety do marzeń - papierowa przemiana" był prosty: jak wykorzystać plastycznie urywki starych gazet. Kreatywność młodych Iławian nie znała granic! Ich prace sami możecie zobaczyć w Galerii Twórców Sart. Była to już druga akcja tego typu z finałem podczas wernisażu.
POSŁUCHAJCIE RELACJI!
