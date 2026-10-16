Więcej połączeń dla mieszkańców Warmii i Mazur od nowego rozkładu jazdy PKP

Nowości dla Olsztyna i Iławy

Po wakacjach mieszkańcy Olsztyna zyskają nowe, codzienne połączenie ekonomiczne.

IC Prząśniczka do Warszawy i Łodzi przez Ostródę i Iławę. Pociąg będzie kursował jako „sprinter”, bez postojów między Iławą a Warszawą. Tym samym liczba codziennych połączeń ekonomicznych z Olsztyna do Warszawy wzrośnie z 8 do 9 par. Nowy kurs zapewni możliwość przyjazdu do stolicy około godz. 9:00 oraz wyjazdu z Warszawy około godz. 19:00.

Jeszcze więcej możliwości podróży zyskają mieszkańcy Iławy. Oferta połączeń ekspresowych EIP z Iławy do Warszawy i Trójmiasta zwiększy się z 12 do 14 par w każdym kierunku.

Co więcej nowy rozkład jazdy to także krótszy czas podróży na trasie Białystok – Olsztyn. Najszybsze połączenie pokona tę trasę w 2 h 50 m.

IC Gryf – nowe możliwości podróży dla mieszkańców Olecka i za granicę

Po 16 latach mieszkańcy Olecka zyskają ponownie możliwość podróży koleją dalekobieżną. Codzienne połączenie IC Gryf Suwałki – Szczecin będzie kursować przez Olecko, Ełk, Pisz, Ruciane-Nidę, Spychowo, Szczytno, Olsztyn, Morąg, Pasłęk, Elbląg i Trójmiasto, zapewniając bezpośrednie połączenie Suwalszczyzny z Mazurami, Warmią i Pomorzem. Połączenie będzie obsługiwane składem wagonowym, w którego zestawieniu znajdą się zmodernizowane wagony, w tym Combo.

Podróż z Olecka do Gdańska potrwa 5 godzin i 5 minut, a z Olsztyna do Suwałk około 3 h 47 minut. W Suwałkach będzie możliwa przesiadka do pociągu IC Wigry do Kowna i Wilna otwierając zupełnie nowe możliwości podróży do miast litewskich.

W roku 2008 w analogicznej relacji kursował już pociąg pospieszny Gryf, wówczas podróż z Olecka do Gdańska trwała 6 godzin i 24 minuty, a przejazd z Olsztyna do Suwałk trwał 5 godzin i 10 minut. Po 18 latach podróże w tych relacjach skróciły się zatem o niemal 1,5 godziny.

Cykliczny rozkład jazdy do Torunia i Poznania

Podróże między Olsztynem a Poznaniem przez Ostródę i Iławę i Toruń będą jeszcze bardziej wygodne i przewidywalne dzięki regularnemu, cyklicznemu rozkładowi jazdy. Z Olsztyna pociągi będą odjeżdżać co dwie godziny, w przedziale od 6:03 do 18:03, a z Poznania do Olsztyna – również co dwie godziny, z przyjazdem do Olsztyna od 9:56 do 21:56. Pasażerowie będą mieć do dyspozycji 7 par połączeń na tej trasie, zachowując ofertę uruchomioną od września 2026 roku. Każdy pociąg daje możliwość przesiadki w Iławie zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i Warszawy do pociągów IC oraz EIP, w Poznaniu natomiast możliwe jest kontynuowanie podróży do Berlina (co 2 godziny) czy Pragi (2 razy dziennie).

Modernizacja infrastruktury kolejowej

Modernizacja stacji Warszawa Wschodnia wpłynie na organizację połączeń nie tylko w obrębie stolicy, ale również na ruch pociągów w całym kraju. Wszystkie pociągi z Trójmiasta będą kursować przez Warszawę Gdańską, z pominięciem stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia. Na stacji Warszawa Gdańska podróżni będą mogli wygodnie przesiąść się do metra M1 oraz komunikacji autobusowej i tramwajowej. Na końcowym etapie znajduje się także modernizacja odcinka Lębork – Słupsk, która może powodować wydłużenie czasów przejazdu i zmiany w rozkładzie jazdy.

Zmiana rozkładu PKP IC od 13 grudnia przyniesie więcej połączeń w Warmińsko-Mazurskim - Mateusz Gdowski