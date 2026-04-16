Tragedia na torach. Pod Suszem zginął nastolatek

Do tragedii doszło o 9:00 w miejscowości Karolewo. Już wiadomo, że pod kołami pociągu relacji Warszawa Zachodnia-Gdynia zginął nastoletni chłopiec. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe, także policja i prokurator, którzy wyjaśnią okoliczności tragedii.

W związku z zaistniałą sytuacją pociąg EIP nr 1500/1 relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna został odwołany na odcinku Susz – Gdynia Główna. Podróżnym umożliwiono kontynuowanie podróży pociągiem EIP nr 1502/3 relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna. Pociągi na linii Warszawa-Iława-Gdynia, zwłaszcza odcinku Iława-Malbork obecnie mają opóźnienia sięgające godziny.