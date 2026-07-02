Sportowa Niedziela i Bieg z Ambasadorami już za kilka dni

Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji sportowych i rekreacyjnych skierowanych do całych rodzin. Na terenie wydarzenia dostępne będą dmuchańce oraz strefa animacji dla dzieci, strefy Mini Basket i Mini Football, a także specjalny tor przeszkód biegowy przygotowany przez Ambasadorów Iławskiego Półmaratonu.

Nie zabraknie również stref aktywności sportowej prowadzonych przez lokalnych trenerów i partnerów wydarzenia. Swoje stanowiska przygotują Endorfina Fitness, MIX GYM oraz Karol Labuhn. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją sprawność, spróbować różnych form aktywności fizycznej oraz wziąć udział w sportowych wyzwaniach. Organizatorzy przewidzieli również konkursy i upominki.

W Amfiteatrze Miejskim odbędą się treningi grupowe prowadzone przez Endorfina Fitness oraz Karola Labhuna, otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Dodatkową atrakcją będzie wystawa modeli kolejowych, dostępna przez cały czas trwania wydarzenia w Hali Sportowo-Widowiskowej.

Harmonogram

10:00 – rozpoczęcie Sportowej Niedzieli

10:45 – wspólna rozgrzewka przed biegiem

11:00 – Bieg z Ambasadorami – Agnieszką Przybyłą i Adrianem Przybyłą wokół Małego Jezioraka w tempie konwersacyjnym

10:00–14:00 – funkcjonowanie stref sportowych i animacyjnych

Sportowa Niedziela to doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu, poznania lokalnych trenerów oraz wspólnego przygotowania się do zbliżającej się XVI edycji Iławskiego Półmaratonu.

Miejsce wydarzenia: Bulwar wokół Małego Jezioraka, Amfiteatr Miejski oraz Hala Sportowo-Widowiskowa.

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