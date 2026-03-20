Silni Polską - iławska grupa z SP1 zaprasza na finał działań

Grupa Silni Polską Iława to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie: Maja Browarska, Martyna Lewandowska, Wojtek Łapiński, Aleks Szymaniak, Filip Łapiński, Ignacy Zakrzewski i Mikołaj Gabryel. Opiekunką jest nauczycielka języka angielskiego Rosemary Wiśniewski.

Wojtek Łapiński mówi: - W ramach konkursu poznajemy historię miasta, uczymy się, jak robić takie duże wydarzenia i to właśnie chcieliśmy Wam przedstawić. Organizujemy w ramach tego projektu trzy duże wydarzenia: grę terenową, wykłady historyczne i wydarzenie w kinoteatrze Iława "Nowy Dom nad Jeziorakiem".

W poniedziałek, 23 marca, w kinoteatrze "Pasja" w Iławie od 10: prelekcje, panel dyskusyjny z iławskimi historykami oraz koncert patriotyczny. Wydarzenie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów, ale też dla wszystkich zainteresowanych historią, w tym lokalną.

To ona wygra „The Voice Kids”? Reakcje trenerów bezcenne!