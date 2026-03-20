Silni Polską - iławska grupa z SP1 zaprasza na finał działań

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-03-20 15:26

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie biorą udział w konkursie historycznym Silni Polską, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. W ramach tej konkursu poznają historię miasta i powiatu iławskiego oraz angażują się na działania na rzecz lokalnej społeczności.

Grupa Silni Polską Iława to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie: Maja Browarska, Martyna Lewandowska, Wojtek Łapiński, Aleks Szymaniak, Filip Łapiński, Ignacy Zakrzewski i Mikołaj Gabryel. Opiekunką jest nauczycielka języka angielskiego Rosemary Wiśniewski.

Wojtek Łapiński mówi:

- W ramach konkursu poznajemy historię miasta, uczymy się, jak robić takie duże wydarzenia i to właśnie chcieliśmy Wam przedstawić. Organizujemy w ramach tego projektu trzy duże wydarzenia: grę terenową, wykłady historyczne i wydarzenie w kinoteatrze Iława "Nowy Dom nad Jeziorakiem".

W poniedziałek, 23 marca, w kinoteatrze "Pasja" w Iławie od 10: prelekcje, panel dyskusyjny z iławskimi historykami oraz koncert patriotyczny. Wydarzenie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów, ale też dla wszystkich zainteresowanych historią, w tym lokalną.

Uczniowie SP1 z Ilawy zapraszają na finał konkursu Silni Polską
To ona wygra „The Voice Kids”? Reakcje trenerów bezcenne!
