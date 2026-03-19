Są kolejne zatrzymania i zarzuty. To dalszy ciąg sprawy zorganizowanej grupy przestępczej

Prokuratura Rejonowa w Iławie prowadzi śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie Iławy, której członkowie pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z pośrednictwem zatrudniania cudzoziemców, uzyskiwali poświadczające nieprawdę zaświadczenia o podjęciu lub kontynuacji przez nich studiów stacjonarnych, czym legalizowali ich pobyt w Polsce. Ponadto mieli doprowadzić do tego, że tym cudzoziemcom wystawiane były orzeczenia lekarskie z zakresu badań profilaktycznych medycyny pracy, dopuszczające ich do wykonywania pracy, bez przeprowadzania stosowych badań.

W środę (11 marca 2026 r.), funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, funkcjonariusze Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, wspierani przez funkcjonariuszy z wielu innych jednostek organizacyjnych, rozpoczęli wykonywanie w tej sprawie czynności, zmierzających do weryfikacji zebranego w śledztwie materiału dowodowego. Czynności te polegały na przeszukaniu kilkunastu lokali mieszkalnych, zakładów pracy i miejsc zakwaterowania cudzoziemców oraz zatrzymaniu osób zaangażowanych w ten proceder.

Do 18 marca 2026 r. zarzuty w tej sprawie przedstawiono siedmiu osobom.

Dalszy ciąg zatrzymań

W środę (18.03.2026 r.) funkcjonariusze z iławskiego wydziału kryminalnego zatrzymali kolejne osoby powiązane ze sprawą.

Pawłowi C. przedstawiono zarzuty tego, że:

I. W okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w Iławie założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu, w ramach założonego planu działania, ustalonego podziału ról i zadań, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pod pozorem prowadzonej działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem zatrudnienia cudzoziemców, popełnianie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i porządkowi publicznemu, związanych z umożliwianiem nielegalnego zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskiwaniem poświadczających nieprawdę zaświadczeń o podjęciu studiów stacjonarnych lub ich kontynuacji w Wyższej Szkole Turystki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zdrowia z siedzibą w Warszawie, czym umożliwiał obywatelom Ameryki Łacińskiej pobyt oraz podjęcie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew obowiązującym przepisom ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

oraz że:

II. W okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w Iławie oraz innych miejscowościach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opisanej w punkcie I zorganizowanej grupy przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, umożliwiał obywatelom Ameryki Łacińskiej pobyt na terenie RP w ten sposób, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem zatrudnienia cudzoziemców uzyskiwał poświadczające nieprawdę zaświadczenia o podjęciu lub kontynuacji studiów stacjonarnych przez obywateli Ameryki Łacińskiej w Wyższej Szkole Turystki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zdrowia z siedzibą w Warszawie, którymi następnie posługiwał się w ten sposób, że przekazywał je zatrudnianym przez w/w spółki cudzoziemcom na potrzeby przeprowadzanych przez Straż Graniczną kontroli legalności ich pobytu w miejscach zatrudnienia.

Pozostałym sześciu osobom: Magdalenie J., Natalii M., Tamarze K., Mateuszowi S., Mikołajowi O., Anicie Sz., przedstawiono zarzuty tego, że :

I. W okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w Iławie brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Pawła C., mającej na celu, w ramach założonego planu działania, ustalonego podziału ról i zadań, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pod pozorem prowadzonej działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem zatrudnienia cudzoziemców, popełnianie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i porządkowi publicznemu, związanych z umożliwianiem nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców, uzyskiwaniem poświadczających nieprawdę zaświadczeń o podjęciu studiów stacjonarnych lub ich kontynuacji przez cudzoziemca w Wyższej Szkole Turystki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zdrowia z siedzibą w Warszawie, czym umożliwiali obywatelom Ameryki Łacińskiej pobyt oraz podjęcie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew obowiązującym przepisom ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

II. W okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w Iławie oraz innych miejscowościach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opisanej w punkcie I zorganizowanej grupy przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stale źródło dochodu, umożliwiali obywatelom Ameryki Łacińskiej pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ten sposób, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem zatrudnienia cudzoziemców uzyskiwali poświadczające nieprawdę zaświadczenia o podjęciu lub kontynuacji studiów stacjonarnych przez obywateli Ameryki Łacińskiej w Wyższej Szkole Turystki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zdrowia z siedzibą w Warszawie, którymi następnie posługiwali się w ten sposób, że przekazywali je zatrudnianym przez wskazane spółki cudzoziemcom na potrzeby przeprowadzanych przez Straż Graniczną kontroli legalności ich pobytu w miejscach zatrudnienia.

W dniu 11 marca 2026r odbyły się czynności procesowe z podejrzaną Tamarą K. Wobec wymienionej zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej dla jej miejsca zamieszkania jednostce policji i z zakazem kontaktowania się w jakikolwiek sposób ze współpodejrzanymi, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe.

W dniu 12 marca 2026r odbyły się zaś czynności procesowe z podejrzanymi: Magdaleną J., Natalią M., Mateuszem S., Mikołajem O. oraz Anitą Sz.

Wobec podejrzanej Anity Sz. zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, tj. dozór Policji połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa we właściwej dla jej miejsca zamieszkania jednostce Policji , połączony z zakazem kontaktowania się w jakikolwiek sposób ze współpodejrzanymi, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe .

Wobec podejrzanych: Magdaleny J., Natalii M., Mateusza S., Mikołaja O. prokurator wystąpił w dniu 12 marca 2026r z wnioskami o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd Rejonowy w Iławie II Wydział Karny w dniu 13 marca 2026r wobec ww. osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

W dniu 16 marca 2026r. wykonano natomiast czynności procesowe z Pawłem C. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Iławie, Sąd Rejonowy w Iławie również wobec tego podejrzanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – na okres 3 miesięcy od daty zatrzymania .

Wśród zatrzymanych do tej sprawy osób są lekarze, którzy wystawiali cudzoziemcom poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci orzeczeń lekarskich, potwierdzających przeprowadzenie badań profilaktycznych i dopuszczenie ich do wykonywania pracy.

Trwają dalsze czynności procesowe zmierzające do zabezpieczenia pełnego materiału dowodowego i ustalenia wszystkich osób mających związek z tymi przestępstwami.

Przestępstwo z art. 258 kk – w zakresie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, w zakresie założenia i kierowania grupą przestępczą karą od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Dramatyczna akcja ratunkowa. 23-latek przestał oddychać