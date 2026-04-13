Regularnie kradł paliwo i olej z samochodów zaparkowanych w Iławie

Dawid Jakubowski
2026-04-13 11:00

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej policjanci ustalili, że mężczyzna włamywał się do zbiorników paliwa zaparkowanych samochodów i wypompowywał stamtąd benzynę, jak i olej napędowy.

Złodziej paliwa

Autor: Unsplash.com

37-latek z powiatu nowomiejskiego kradł paliwo. Okazało się, że mężczyzna przyjeżdżał do Iławy swoim samochodem z powiatu nowomiejskiego, stawiał go na jednym z lokalnych parkingów.

Wykorzystując okazje, a także nieobecność właścicieli pojazdów, włamywał się do zbiorników samochodów i wypompowywał z nich paliwo do swoich przygotowanych kanistrów. Postąpił w ten sposób kilka razy, niestety narobił też szkód wwiercając się w zbiorniki.

Łącznie ukradł około 130 litrów benzyny i oleju napędowego, usłyszał cztery zarzuty, a wartość strat wstępnie wyceniono na prawie 2500 złotych.

Funkcjonariusze zatrzymali 37 – latka. W trakcie czynności okazało się, że nie tylko kradzież paliwa miał na sumieniu. Policjanci podczas kontroli mieszkańca powiatu nowomiejskiego znaleźli przy nim narkotyki-mefedron. W najbliższym czasie odpowie przed sądem.

Kodeks karny za samą kradzież z włamaniem przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

