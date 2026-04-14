Przed nami drugi turniej Berlinki Mini Handball Liga w Iławie

Zaangażowanie Animex Foods sponsora strategicznego Ligi umożliwiło powstanie i realizację projektu, który promuje aktywność fizyczną wśród dzieci, rozwija sportowe pasje i uczy zasad fair play poprzez regularną rywalizację w formule turniejowej.

W inauguracyjnych zawodach wzięło udział 8 szkół z Iławy, Ostródy, Kurzętnika i Nowego Miasta Lubawskiego. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach i już od pierwszych spotkań dostarczyła wielu emocji – nie brakowało szybkich akcji, rzutów karnych i zaciętej walki do ostatnich sekund. Całości towarzyszył żywiołowy doping z trybun.

Dodatkową atrakcją wydarzenia był Berlinkowóz, który zadbał o regenerację młodych zawodników – dzięki niemu uczestnicy mogli na bieżąco uzupełniać energię między meczami.

Wśród wyróżniających się zespołów znalazły się m.in. SP 1 Iława, SP 5 Iława (zwycięstwo po rzutach karnych), SP 4 Ostróda oraz SP 3 Iława.

Po pierwszym turnieju na czele tabel stoją:

Grupa A: SP 1 Iława

Grupa B: SP 3 Iława

Berlinki Mini Handball Liga to cykl turniejów zakończonych wielkim finałem, który odbędzie się 23 maja. Dzięki wsparciu Animex Foods uczestnicy mają zapewnione profesjonalne warunki rywalizacji, zaplecze organizacyjne oraz atrakcyjne nagrody – w tym pulę 50 tys. zł dla szkół.

Projekt został objęty patronatem Sławomira Szmala, Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Kolejne turnieje zaplanowano na 16 i 28 kwietnia. Poniżej harmonogram gier na 16 kwietnia:

Łukasz Kamiński o nowym turnieju dla dzieci Berlinki Mini Handball Liga w Iławie