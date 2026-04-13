Poczta Polska po nowemu! Trwa modernizacja placówek w całym kraju.

– Nowe, ujednolicone ekspozytory porządkują ofertę według kategorii, poprawiają estetykę wnętrz oraz układ produktów i sprawiają, że zakupy są prostsze i bardziej intuicyjne. Dzięki temu klienci chętniej dokonują zakupów i rośnie sprzedaż oraz liczba partnerów oferujących w placówkach swoje produkty. Poczta Polska konsekwentnie inwestuje w poprawę wyglądu i funkcjonalności placówek, odpowiadając na potrzeby klientów i partnerów biznesowych. Dlatego projekt będzie kontynuowany – tłumaczy Sławomir Osuch, Menedżer Działu Standaryzacji Placówek Poczty Polskiej.

Ponad 2000 placówek w 14 miesięcy

Skala projektu modernizacji placówek pocztowych jest ogromna, a tempo imponujące. W ciągu 14 miesięcy wprowadzono nowy standard w ponad 2000 placówek własnych, których jest w sumie ok. 4,8 tys. Oprócz nich Poczta dysponuje też siecią placówek partnerskich, więc klienci mają w sumie do dyspozycji ponad 7,6 tys. placówek, z tego 68% w gminach miejskich i miejsko-wiejskich, a 32% w wiejskich. Dziennie placówki własne Poczty odwiedza w sumie ok. 500 tys. osób.

Zmiany przyciągają partnerów

Modernizacja obejmująca meble, akcesoria i standard ekspozycji wpływa na lepszą widoczność produktów i umożliwia łatwiejsze ich odnalezienie. Zwiększa też atrakcyjność Poczty jako partnera handlowego, co przekłada się na rosnące zainteresowanie współpracą ze strony dostawców. Wielu z nich to rozpoznawalne marki: Pies i Kot oferujący wyjątkowe kartki zaprojektowane przez młodych artystów; Nad Wyraz – marka łącząca design z promocją języka, literatury i czytelnictwa, czy Kangur – polska marka gier edukacyjnych i rodzinnych.

W placówkach pocztowych dostępne są m.in. kartki pocztowe, dekoracje, artykuły piśmiennicze, gry i zabawki dla dzieci, a także szeroka oferta książek: od tytułów kulinarnych po nowości obyczajowe, kryminały i książki dla najmłodszych. Część asortymentu dostępna jest również w sklepie internetowym sklep.poczta-polska.pl.

Poczta to biznes i misja

Rozwijając ofertę handlową, Poczta Polska łączy cele biznesowe z działaniami o charakterze misyjnym. Spółka stawia na produkty polskich dostawców i producentów, dba o dostępność książek i prasy w mniejszych miejscowościach oraz rozwija inicjatywę Placówka Kultura, w ramach której organizuje dziesiątki wydarzeń kulturalnych w placówkach. Dzięki temu są one coraz częściej postrzegane nie tylko jako miejsce świadczenia usług, ale także jako nowoczesna, przyjazna przestrzeń spotkań z kulturą.

Lepsze wyniki to efekt Planu Transformacji

Celem realizowanego Planu Transformacji jest przemiana Poczty Polskiej z tradycyjnego dostawcy papierowych listów i kartek – których liczba systematycznie spada – w nowoczesną firmę kuriersko-handlowo-cyfrowo-finansową, która w nowoczesnych wnętrzach placówek oraz przez internet oferuje dostosowany do potrzeb Klientów katalog produktów handlowych i usług.

Poczta Polska zakończyła 2025 rok wyraźną poprawą efektywności operacyjnej oraz wzrostem EBITDA i wyniku netto. Strata na sprzedaży została ograniczona do -612 mln zł (poprawa o 189 mln zł, 24 proc. r/r), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 6 869 mln zł (+1 proc. r/r). Jednocześnie EBITDA Spółki wzrosła do 860 mln zł (z 42 mln zł rok wcześniej). Spółka odnotowała również dynamiczny, blisko dziesięciokrotny wzrost wartości usług cyfrowych oraz zwiększyła inwestycje w IT o 143 proc. r/r, kontynuując realizację Planu Transformacji. Wynik netto Poczty Polskiej wyniósł 469 mln zł (wobec -213 mln zł w 2024 r.).