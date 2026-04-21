Po 15 latach wracają rejsy przez wszystkie pochylnie i śluzy Kanału Elbląskiego!

Kultowa trasa Ostróda–Elbląg, ciesząca się popularnością jeszcze przed II wojną światową, wraca do łask. Po ponad dekadzie przerwy (spowodowanej m.in. etapowym remontem kanału w latach 2011–2015), Żegluga Ostródzko-Elbląska postanowiła przywrócić swoje najdłuższe, całodniowe wyprawy.

Rejsy dla koneserów

Prezes Żeglugi, Cezary Wawrzyński, przyznaje, że po modernizacji szlaku postawiono na krótsze i częstsze trasy, by sprostać rynkowej konkurencji. Teraz jednak firma wraca do tradycji:

Nowa (stara) oferta : Testowe, 11-godzinne rejsy będą odbywać się raz w miesiącu przez cały nadchodzący sezon.

: Start zaplanowano na koniec maja. Pierwszego dnia statek wyruszy rano z Elbląga, by wieczorem dotrzeć do Ostródy (powrót dla turystów zapewni autokar). Następnego dnia jednostka popłynie w odwrotnym kierunku. Cel: Jeśli zainteresowanie „wytrwałych turystów" będzie duże, liczba długodystansowych rejsów zostanie zwiększona w przyszłych latach.

Cel: Jeśli zainteresowanie „wytrwałych turystów" będzie duże, liczba długodystansowych rejsów zostanie zwiększona w przyszłych latach.

Obecna oferta i statystyki

Choć nowością są wyprawy 11-godzinne, standardowa oferta Żeglugi (miejskiej spółki z Ostródy) pozostaje bogata:

Dotychczas najdłuższą trasą był 4,5-godzinny rejs „Statkiem po trawie” (Elbląg – Buczyniec).

Większość z kilkunastu dostępnych tras zajmuje około 2 godzin.

W ubiegłym sezonie z usług przewoźnika skorzystało aż 63 tysiące pasażerów. Regularne kursy w tym roku ruszają już 25 kwietnia.

Inżynieryjny majstersztyk: Jak działa Kanał Elbląski?

Zbudowany w XIX wieku kanał to unikatowy w skali światowej zabytek hydrotechniki. Jego fenomen polega na pokonywaniu 100-metrowej różnicy poziomów wody na odcinku zaledwie 80 km.

Statki, które „płyną” po trawie

Dzięki systemowi tzw. suchego grzbietu, jednostki nie potrzebują wody, by pokonywać wzniesienia. Statki i jachty są umieszczane na specjalnych wózkach i przeciągane po torowisku za pomocą stalowych lin. Cały mechanizm napędzany jest siłą natury – energią przepływającej wody poruszającej koła wodne.

Rodzaj budowli Lokalizacje 5 Pochylni Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny 4 Śluzy Miłomłyn, Zielona, Mała Ruś, Ostróda