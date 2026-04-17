Nowoczesna Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie. Ma być gotowa za rok!

Nowoczesność w służbie bezpieczeństwa

Nowa siedziba KPP w Ostródzie nie będzie jedynie nowoczesnym budynkiem biurowym. Projekt został opracowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co pozwoliło na optymalne dostosowanie obiektu do specyficznych potrzeb służby w XXI wieku. Jednym z najważniejszych elementów kompleksu będzie nowoczesna strzelnica kryta, która umożliwi funkcjonariuszom regularne doskonalenie umiejętności strzeleckich na miejscu, bez konieczności wyjazdów do innych ośrodków. Wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 45 milionów złotych pochodzących z budżetu państwa, w tym z Programu Modernizacji Policji na lata 2026-2029.

Ekologia i udogodnienia

Inwestycja stawia na standardy proekologiczne i funkcjonalność:

Ładowarki dla elektryków : Na terenie komendy powstaną stanowiska do ładowania samochodów z napędem elektrycznym, co wpisuje się w proces modernizacji policyjnej floty.

Infrastruktura rowerowa : Przewidziano miejsca postojowe dla rowerów, promując alternatywne środki transportu wśród pracowników i interesantów.

Zielona przestrzeń : Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół budynku roślinnością, co poprawi estetykę okolicy i komfort pracy.

Plac konwojowy : Zapewni bezpieczny i sprawny transport osób zatrzymanych.

Przemyślane udogodnienia dla policjantów : budynek administracyjno-biurowy ze strzelnicą krytą przewidziany dla ponad 150 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, budynek garażowy, wieża antenowa, pomost i slip dla łodzi. Będą też pomieszczenia dla osób zatrzymanych, dyżurka, biura, siłownia, salę konferencyjna, pomieszczenie magazynowe, gospodarcze, socjalne i higieniczno-sanitarne.

W ramach budynku garażowego zaprojektowano: pomieszczenia magazynowe, obsługi pojazdów, garażowe i techniczne oraz pomieszczenie składnicy środków narkotycznych

Droga do realizacji

Decyzją Burmistrza Miasta Ostróda dwie działki zostały przekazane w formie darowizny z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, jakim jest budowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. W przetargu na inwestycję złożono 7 ofert, z których w październiku 2024 roku wybrano najkorzystniejszą. Umowa została podpisana w listopadzie 2024 roku, a obecne wejście na plac budowy jest zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań logistycznych.

Podczas spotkania (w czwartek 16.04.2026 w Ostródzie) doszło do podpisania aktu erekcyjnego oraz jego symbolicznego wmurowania w miejsce.

Oficjalna inauguracja

W spotkaniu na placu budowy uczestniczyli m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski. Obecność władz podkreśla rangę inwestycji, która ma nie tylko poprawić warunki pracy policjantów i pracowników cywilnych, ale przede wszystkim podnieść standard obsługi obywateli oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w regionie.

Na terenie inwestycji już rozpoczęły się intensywne prace budowlano-montażowe. W zakresie budynku biurowego prowadzone są roboty związane z wznoszeniem ścian parteru, obejmujące zarówno murowanie, jak i montaż elementów konstrukcyjnych. Równolegle realizowane są prace przy stanie zero budynku garażowego obejmujące wykonanie fundamentów oraz przygotowanie pod dalsze etapy konstrukcyjne. Dodatkowo kontynuowane są roboty w zakresie instalacji zewnętrznych, w tym budowa i montaż sieci zewnętrznych, co stanowi przygotowanie do późniejszego podłączenia obiektów do infrastruktury technicznej.

Nowa komenda przy ul. Gizewiusza zastąpi dotychczasowe, wysłużone obiekty, stając się wizytówką nowoczesnej Policji na Warmii i Mazurach.

Nowy kompleks budynków stanowiących nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie ma być oddany pod koniec 2027 roku.