Nastolatkowie zniszczyli przystanek w Iławie. Powodem przegrana w grze komputerowej

Nastolatkowie zniszczyli wiatę w Iławie przez grę. Czeka ich sąd

Przed obliczem sądu dla nieletnich staną wkrótce dwaj młodzi sprawcy w wieku 14 i 11 lat, którzy dopuścili się aktu wandalizmu na przystanku autobusowym.

Z ustaleń warmińsko-mazurskiej policji wynika, że młodzieńcy przebywali w obrębie wiaty, angażując się w wirtualną rozrywkę. Gdy zaczęli odnosić porażki w grze, nie potrafili zapanować nad negatywnymi emocjami i narastającą frustracją. Agresja doprowadziła jednego z nich do silnego kopnięcia w wiatę, co ostatecznie poskutkowało uszkodzeniem konstrukcji.

Całe zdarzenie nie umknęło uwadze postronnego obserwatora, który błyskawicznie skontaktował się z dyżurnym policji i zrelacjonował przebieg sytuacji. Dzięki natychmiastowej reakcji świadka mundurowi niezwłocznie zjawili się na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze przeprowadzili dokładne oględziny, przygotowali stosowną dokumentację oraz sfotografowali zniszczenia, gromadząc niezbędne dowody. Pozwoliło to na precyzyjne odtworzenie incydentu i przypisanie winy obu chłopcom.

Młodzi sprawcy w rękach wymiaru sprawiedliwości

Zebrane przez stróżów prawa materiały dowodowe trafiły już do wydziału rodzinnego i nieletnich. To właśnie ta instytucja zadecyduje o ostatecznych konsekwencjach dla krewkich mieszkańców miasta. W takich sytuacjach wymiar sprawiedliwości dysponuje wachlarzem narzędzi – od zwykłego pouczenia po znacznie surowsze środki o charakterze wychowawczym. Zdewastowana infrastruktura generuje nie tylko dodatkowe koszty renowacji, ale stanowi również istotną uciążliwość dla lokalnej społeczności oczekującej na transport publiczny.

Teraz obaj koledzy będą musieli gęsto tłumaczyć się ze swoich chuligańskich wybryków na sali rozpraw. Oczekuje się, że rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadnie w niedalekiej przyszłości.