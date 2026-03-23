Małe rysie zostały wypuszczone do lasu w Nadleśnictwie Susz

Nadleśnictwo Susz informuje:Wielki dzień w lasach Nadleśnictwa Susz! Mamy niezwykłych nowych mieszkańców! W ramach programu reintrodukcji rysi w północno-zachodniej Polsce, na nasz teren trafiły właśnie trzy młode rysie. Poznajcie naszą „pajęczą" ekipę: Skakuna, Ptasznika i Tarantulę! Choć ich imiona brzmią groźnie, to dla nas symbol nadziei na przywrócenie tych pięknych drapieżników do ich naturalnego domu. Rysie zostały wypuszczone w bezpiecznym, spokojnym miejscu, gdzie mają idealne warunki do życia i polowania.

Dlaczego to takie ważne?

Ryś jest kluczowym elementem leśnego ekosystemu.

Pomaga utrzymać naturalną równowagę w przyrodzie.

Każdy wypuszczony osobnik to krok w stronę stabilnej populacji tego gatunku w Polsce.

Nasza trójka jest wyposażona w specjalne obroże GPS, dzięki którym przyrodnicy z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego będą mogli śledzić ich pierwsze kroki na wolności i dbać o ich bezpieczeństwo. Trzymajcie kciuki za nasze rysie! Niech suskie lasy będą dla nich łaskawe.