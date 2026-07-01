Kierunek: Wielka Żuława. Wakacyjna wyprawa na wyspę już w niedzielę, 5 lipca

Wakacyjne wyprawy na Wielką Żuławę organizowane są regularnie od 2022 roku. Jak mówią organizatorzy, głównym celem inicjatywy jest umożliwienie jak najszerszemu gronu mieszkańców Iławy poznania walorów i unikalnego charakteru wyspy.

Założenia te są konsekwentnie realizowane – w ciągu ostatnich trzech lat wyprawy na wyspę, organizowane przez Michała Młotka i Dariusza Paczkowskiego, przyciągnęły łącznie ponad 1,5 tysiąca uczestników. Co istotne, dla znacznej części mieszkańców Iławy udział w wyprawie okazał się zarazem pierwszą w życiu wizytą na Wielką Żuławę.

Podczas niedzielnej wyprawy uczestnicy wysłuchają opowieści o nieistniejącej już restauracji „Scholtenberg”, poznają historię znajdującego się na wyspie średniowiecznego grodziska oraz kulisy powstawania filmu „Gniazdo”. Przybliżone zostaną również powojenne plany zagospodarowania Wielkiej Żuławy. Można się spodziewać, że spacer po wyspie obfitować będzie w wiele innych opowieści i liczne anegdoty.

Ważnym punktem programu będzie także prezentacja archiwalnych zdjęć wyspy zgromadzonych w ostatnich latach – warto dodać, że wiele z tych unikalnych materiałów pochodzi bezpośrednio z prywatnych archiwów mieszkańców Iławy.

Na liście uczestników niedzielnej wyprawy znajdzie się pisarka Weronika Mathia. To właśnie na Wielkiej Żuławie rozgrywają się wydarzenia opisane w jej nagradzanej książce pod tytułem „Szept”. Dla uczestników wyprawy będzie to zatem okazja do zestawienia faktów historycznych z literackim obrazem wyspy przedstawionym na kartach książki.

Udział w wyprawie na Wielką Żuławę jest całkowicie bezpłatny. To propozycja dla wszystkich osób, które zamierzają spędzić niedzielne południe w aktywny sposób i poszerzyć wiedzę o regionie.

Przeprawa promowa na wyspę nie jest zapewniana przez organizatorów. Transport na wyspę odbywać się będzie z przystani przy ulicy Chodkiewicza, dlatego organizatorzy zalecają zaplanowanie przybycia na miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwoli na sprawne przedostanie się na wyspę przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia spaceru.

Z uwagi na plenerowy charakter spotkania, w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania wydarzenia.POSŁUCHAJ, CO O WYPRAWIE MÓWI WSPÓŁORGANIZATOR - MICHAŁ MŁOTEK

Zobacz wyspę Wielka Żuława - już w niedzielę

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