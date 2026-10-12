I Turniej Szachowy Gminy Iława z dużą frekwencją

W rozgrywkach wzięło udział 50 osób, w tym 12 kobiet. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: OPEN, roczniki 2012–2015 oraz klasy I–IV. Nie zabrakło również wyróżnień specjalnych.
Pamiątkowe puchary najlepszym zawodnikom wręczył Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.
Wyniki turnieju
Kategoria OPEN:
- Patryk Szczecina
- Jan Ruczyński
- Kacper Waszelewski
Kategoria – roczniki 2012–2015:
- Bartosz Kotłowski
- Dawid Dziodko
- Cezary Grzywna
Kategoria – klasy I–IV:
- Olgierd Trojan
- Alicja Sadowska
- Tomasz Włodarski
Wyróżnienia specjalne:
- Najlepsza zawodniczka w kategorii pań – Lena Moszczyńska
- Najstarszy zawodnik – Kazimierz Kozłowski
- Najmłodszy uczestnik – Natan Kozłowski
Podziękowania za zaangażowanie w organizację wydarzenia kierujemy do Romana Biegajskiego z klubu Czarny Koń w Nowym Mieście Lubawskim, który pełnił funkcję sędziego turnieju, a także do Stowarzyszenia Roszada z Iławy za pomoc w organizacji. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Natalii Maleszewskiej oraz Gminnego Zrzeszenia LZS w Iławie.