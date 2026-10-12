I Turniej Szachowy Gminy Iława z dużą frekwencją

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-10-12 11:48

10 października 2026r. w Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi odbył się pierwszy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Iława.

W rozgrywkach wzięło udział 50 osób, w tym 12 kobiet. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: OPEN, roczniki 2012–2015 oraz klasy I–IV. Nie zabrakło również wyróżnień specjalnych.

Pamiątkowe puchary najlepszym zawodnikom wręczył Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Wyniki turnieju

Kategoria OPEN:

  1. Patryk Szczecina
  2. Jan Ruczyński
  3. Kacper Waszelewski

Kategoria – roczniki 2012–2015:

  1. Bartosz Kotłowski
  2. Dawid Dziodko
  3. Cezary Grzywna

Kategoria – klasy I–IV:

  1. Olgierd Trojan
  2. Alicja Sadowska
  3. Tomasz Włodarski

Wyróżnienia specjalne:

  • Najlepsza zawodniczka w kategorii pań – Lena Moszczyńska
  • Najstarszy zawodnik – Kazimierz Kozłowski
  • Najmłodszy uczestnik – Natan Kozłowski

Podziękowania za zaangażowanie w organizację wydarzenia kierujemy do Romana Biegajskiego z klubu Czarny Koń w Nowym Mieście Lubawskim, który pełnił funkcję sędziego turnieju, a także do Stowarzyszenia Roszada z Iławy za pomoc w organizacji. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Natalii Maleszewskiej oraz Gminnego Zrzeszenia LZS w Iławie.

ROLKI