I Turniej Szachowy Gminy Iława z dużą frekwencją

W rozgrywkach wzięło udział 50 osób, w tym 12 kobiet. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: OPEN, roczniki 2012–2015 oraz klasy I–IV. Nie zabrakło również wyróżnień specjalnych.

Pamiątkowe puchary najlepszym zawodnikom wręczył Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Wyniki turnieju

Kategoria OPEN:

Patryk Szczecina Jan Ruczyński Kacper Waszelewski

Kategoria – roczniki 2012–2015:

Bartosz Kotłowski Dawid Dziodko Cezary Grzywna

Kategoria – klasy I–IV:

Olgierd Trojan Alicja Sadowska Tomasz Włodarski

Wyróżnienia specjalne:

Najlepsza zawodniczka w kategorii pań – Lena Moszczyńska

Najstarszy zawodnik – Kazimierz Kozłowski

Najmłodszy uczestnik – Natan Kozłowski

Podziękowania za zaangażowanie w organizację wydarzenia kierujemy do Romana Biegajskiego z klubu Czarny Koń w Nowym Mieście Lubawskim, który pełnił funkcję sędziego turnieju, a także do Stowarzyszenia Roszada z Iławy za pomoc w organizacji. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Natalii Maleszewskiej oraz Gminnego Zrzeszenia LZS w Iławie.