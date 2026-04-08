Historia Jednej Ulicy wraca po przerwie. Tym razem poznacie aż dwie ulice

W internetowym plebiscycie mieszkańcy zdecydowanie postawili na ulice Andersa i Smolki, które pokonały ulicę Sobieskiego. Kwietniowe spotkanie będzie szóstym spacerem w ramach trzeciej edycji „Historii jednej ulicy”, która od lat przyciąga osoby zainteresowane przeszłością swojego miasta.

Choć organizatorzy – Michał Młotek i Dariusz Paczkowski – odwiedzali odwiedzali ulice Andersa i Smolki już trzykrotnie (w 2017, 2019 i 2022 roku), zapewniają, że każde kolejne spotkanie to okazja do zaprezentowania nieznanych wcześniej materiałów. Podczas najbliższego spaceru będzie można zobaczyć między innymi zdjęcia z albumu radzieckiego żołnierza, który przebywał w Iławie na przełomie stycznia i lutego 1945 roku.

Wśród wielu opowieści będzie można usłyszeć między innymi historię budynków iławskiego szpitala, pobliskiej szkoły oraz osiedla XXX-lecia. Organizatorzy opowiedzą o przedwojennym rozwoju tego fragmentu miasta oraz o tym, jak istotną rolę odegrał on w procesie odbudowy Iławy po 1945 roku. Opowieści zostaną wzbogacone o archiwalne fotografie.

Michał Młotek i Dariusz Paczkowski mają też apel do uczestników: "Jeśli posiadacie w swoich domowych albumach stare zdjęcia ulic Andersa lub Smolki, koniecznie zabierzcie je ze sobą. Wspólne przeglądanie fotografii i dzielenie się wspomnieniami to najcenniejszy element naszych spacerów".

Szósty spacer trzeciej edycji „Historii jednej ulicy” odbędzie się w niedzielę 12 kwietnia. Zbiórka uczestników zaplanowana została o godzinie 15:00 na parkingu Starostwa Powiatowego w Iławie.

Organizatorami cyklu spacerów "Historia jednej ulicy”, które odbywają się pod szyldem Internetowego Muzeum Iławy, są radni miejscy i miłośnicy Iławy Michał Młotek i Dariusz Paczkowski.

Udział w spacerze jest, oczywiście, bezpłatny.