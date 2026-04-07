Groźny wypadek pod Iławą. Auto wypadło z drogi na ścieżkę

Policja z Iławy już ustaliła wstępnie jak doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia.

- 24 latek podczas manewru wyprzedzania nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego wpadł poślizg, po czym wypadł z drogi, przelatując nad ścieżką pieszo-rowerową, a następnie spadł na pobocze, uszkadzając latarnię. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a mieszkaniec Iławy za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem wysokości 1200 złotych i jego konto powiększyło się o 10 punktów karnych - mówi Radiu Eska Joanna Kwiatkowska z policji w Iławie.