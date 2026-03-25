"Chłód" Weroniki Mathii rozgrzał uczestników spotkania autorskiego

Nowy kryminał Weroniki Mathii "Chłód" ma premierę 25 marca. W przeddzień autorka zaprosiła czytelników na spotkanie autorskie w Bibliotece Iława. Niektórzy przybyli po autografy także na egzemplarzach jej czterech poprzednich książek. Większość jednak pod pachą dzierżyła "Chłód". To mroczna historia osadzona w zimowej scenerii małego miasteczka, ale tym razem nie chodzi o Iławę. Jedną z głównych bohaterek będzie technik kryminalistyczna Karolina Rawa. Jeśli lubisz stopniowo odkrywać prawdę i rozwiązywać zagadki kryminalne - "Chłód" jest dla Ciebie!

Spotkanie prowadziła inna autorka książek mieszkająca w Iławie - Małgorzata Jędrzejewska.

