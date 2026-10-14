20 lat pozytywnego zamętu w Kaczym Bagnie! Będą świętować na charytatywnym koncercie!

Zaczęło się od odważnego marzenia w starej oborze, a dziś to tętniące życiem serce lokalnej społeczności. Już 16 października odbędzie się wielki koncert rockowy, który nie tylko zwieńczy obchody 20-lecia, ale stanie się też okazją do pomocy małej Jaśmince.

Od wiejskiej obory do ekologicznej przystani rozwoju

Wszystko zaczęło się dokładnie dwie dekady temu od wizji założyciela, Michała Łapińskiego. Chciał stworzyć przestrzeń, która da dzieciom i młodzieży to, czego często brakuje w tradycyjnej szkole: pewność siebie, umiejętność współpracy oraz odwagę do przełamywania barier.

Techniczne początki były wymagające. Pierwszym remontowanym budynkiem była dawna, zniszczona obora. W pracach fizycznych pomagali wolontariusze – młodzi ludzie, którzy uwierzyli w wizję Michała, choć wielu postronnych pukało się wtedy w głowę. Dziś Kacze Bagno to nowoczesny, w dużej mierze samowystarczalny ośrodek, łączący ekologię z działalnością edukacyjną i kulturalną. Na przestrzeni lat infrastruktura wzbogaciła się o:

Pracownię ceramiczną (powstałą w miejscu dawnego garażu),

Kompleks ekodomków zbudowanych ze słomy i gliny (stworzonych z myślą o gościach indywidualnych),

Ogród permakulturowy, w którym rośliny wspierają się naturalnie, bez tradycyjnego pielenia,

Egmobil – mobilny kurnik na przyczepie.

Rozwój przemycony w zabawie

Kacze Bagno to niezależny ośrodek kultury i animacji. Choć zajęcia kojarzą się z doskonałą rozrywką, każde z nich ma głębokie podłoże edukacyjne i wspiera rozwój umiejętności miękkich. W ofercie warsztatowej znajdują się m.in.:

Gra na bębnach afrykańskich oraz taniec z ogniem,

Chodzenie na szczudłach i warsztaty cyrkowe (doskonale stymulujące współpracę obu półkul mózgowych),

Ceramika, makrama oraz różnorodne eksperymenty naukowe i plastyczne.

- Nawet warsztat cyrkowy, który jest formą świetnej zabawy, uczy uważności na drugiego człowieka, zgrania się w grupie i niesienia pomocy partnerowi" – podkreślają twórcy ośrodka.Na co dzień Kacze Bagno gości grupy przedszkolne, szkolne (w ramach tzw. "zielonych szkół") oraz dorosłych i seniorów. Istnieje również możliwość indywidualnych zapisów na warsztaty.

Wolontariat, który staje się fundamentem na całe życie

Przez 20 lat przez ośrodek przewinęło się ponad sto osób – pracowników, instruktorów i rzesze nieformalnych pomocników. Dla wielu z nich, tak jak dla rozmówców w studiu, wolontariat w Kaczym Bagnie stał się życiowym drogowskazem.

Pojawiłam się tam jako licealistka bez konkretnego planu na życie. Kacze Bagno dało mi wskazówkę i fundament pod to, czym zajmuję się do dziś – animacją, edukacją i terapią zajęciową z seniorami. Kto raz zarazi się tam pomaganiem i działaniem z ludźmi, ten już z tym zostaje" – wspomina Marta Milewska-Haska.

Październikowe uderzenie: Koncert rockowy z misją dla Jaśminki

Oficjalna, formalna część obchodów 20-lecia odbyła się w kwietniu. Czas na odsłonę rozrywkową i integracyjną! W piątek, 16 października o godzinie 18:00, w Kaczym Bagnie rozpocznie się wyjątkowy, jubileuszowy koncert rockowy.

Wystąpią cztery zespoły

PsychoSiders

Selective Insomnia

Sorry Andżej

Mudslinger

Od brzmień rapowych, przez po-rockowe, aż po mocne, rockowe uderzenie – wszyscy artyści to oddani przyjaciele i sympatycy ośrodka. Wydarzenie, dedykowane obecnym i byłym pracownikom, zostało otwarte dla każdego, kto chce dołączyć do świętowania. Wstęp to symboliczna "cegiełka" w kwocie minimum 20 zł wrzucana do puszki.

Całość zebranych środków zostanie przekazana na rehabilitację małej Jaśminki, córki Marty (byłej instruktorki ośrodka).

Pomóżmy Jaśmince stanąć na nogi!

Jaśminka ma obecnie rok i dziewięć miesięcy. Gdy miała zaledwie 11 miesięcy, zdiagnozowano u niej dziecięce porażenie połowicze, będące konsekwencją rozległego krwawienia dokomorowego. Dziewczynka nie chodzi jeszcze samodzielnie i wymaga stałego wsparcia neurologopedycznego (ze względu na bliskość ośrodków mowy i ruchu w mózgu).

Rehabilitacja i opieka specjalistów przynoszą jednak wspaniałe, niezwykle optymistyczne rezultaty. Jaśminka dzielnie próbuje już wstawać i przemieszczać się przy meblach. Aby mogła dalej walczyć o pełną sprawność i samodzielność, potrzebne jest ciągłe wsparcie finansowe.

Cel zbiórki: 50 000 zł (kwota pokrywająca koszty intensywnej rehabilitacji ruchowej i logopedycznej). Na co idą środki? Konsultacje i terapie u najlepszych specjalistów w Polsce (Poznań, Warszawa, Trójmiasto) oraz stałe wizyty u fizjoterapeutów i ortopedów.

Kacze Bagno świętuje i pomaga