182. Urodziny Kanału Elbląskiego w Miłomłynie

W programie wydarzenia 25 lipca znajdą się m.in. historyczny przemarsz uczestników do śluzy, widowiskowa inscenizacja nawiązująca do dziejów Kanału Elbląskiego, konkurs na najciekawsze przebranie z epoki, wspólne krojenie tortu urodzinowego oraz emocjonujące zawody na tratwach.

To będą 182 urodziny Kanału Elbląskiego.O 14:30 na rynku miejskim przy kościele nastąpi zbiórka uczestników. O 15:00 - przejście do śluzy. Tam o 15:20 rozpocznie się inscenizacja. Następnie na miejskiej przystani o 16:30 przywitani zostaną goście, a o 17:00 rozpocznie się konkurs na najciekawsze przebranie z epoki.

O 17:30 rozkrojony zostanie urodzinowy tort. O 18:00 wystartują zawody na tratwach.

Organizatorzy zachęcają wszystkich uczestników do przybycia w strojach historycznych, które pozwolą jeszcze lepiej oddać klimat dawnych lat.

Urodziny Kanału Elbląskiego to wydarzenie łączące historię, kulturę, rekreację i lokalną tożsamość. To doskonała okazja, aby poznać niezwykłe dziedzictwo regionu, spędzić czas w rodzinnej atmosferze oraz wspólnie celebrować kolejną rocznicę powstania jednej z największych atrakcji turystycznych Warmii i Mazur.

PGE Narodowy - historia i tajemnice